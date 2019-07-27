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İdlib'e hava saldırıları: 9 ölü

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor- Rejimin İdlib'in Eriha ilçesine gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre, 9 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı- Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
İdlib'e hava saldırıları: 9 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Hama ilinin Morik ilçesi ile Amkiyye, Havvaş ve Ziyara köylerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ilçesi ile Latmin köyüne yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin Eriha'ya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 90'a yükseldi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:18
  1. Eriha
  2. Esed
  3. İdlib
  4. İdlib gerginliği azaltma bölgesi
  5. Rusya

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