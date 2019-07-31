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İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü

Rusya ve Esed rejiminin, Kefer Ziba köyüne yönelik hava saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları devam ediyor. Esed rejiminin Kefer Ziba köyüne düzenlediği hava saldırısında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Ziba köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında Morik, Kefer Zita ve Latamine ilçelerine Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eriha ilçesine bağlı Kefer Ziba köyüne düzenlenen hava saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde blunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"
  2. hava saldırısı
  3. Kefer Ziba köyü

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