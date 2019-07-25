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İdlib'e hava saldırıları: 12 ölü

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 12'ye çıktı - Rejim ve Rusya'nın hafta başından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 79 sivil öldü

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
İdlib'e hava saldırıları: 12 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 12'ye yükseldi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Marratinnuman ilçesi, Kefrenbil ve Keferruma beldesi ile Bavvabiye köyü, Hama'nın kuzey kırsalında Latamine ve Morik ilçesi, Latmin köyü ve Halep'in güney batısında El Etarib ilçesine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Marratinnuman, Han Şeyhun ve Latamine ilçelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Han Şeyhun'da 1, Bavvabiye'de 3, Latamin'de ise 1 sivil, hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerindeki hava saldırılarında ise Marratinnuman ilçesinde 2, Keferruma beldesinde 3 ve Halep'in güneybatısında El Etarib ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece gün boyu devam eden saldırılarda 12 sivil öldü.

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 79'a yükseldi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
  1. Esed
  2. İdlib
  3. Rusya

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