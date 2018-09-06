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İdlib'den ilk açıklama: Teslim olmayacağız, sonuna kadar savaşacağız

İdlib yerel meclis başkanı Dr. Ahmed Firas Alluş, "Biz teslim olmayacağız, sonuna kadar direneceğiz. Kendi ülkemizde yaşıyoruz" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:13
İdlib'den ilk açıklama: Teslim olmayacağız, sonuna kadar savaşacağız

Dünya'nın gözünün çevrildiği İdlib'den ilk açıklamala geldi.

Rusya ve Suriye'nin saldırı hazırlıklarını sürdürdüğü İdlib'in Yerel Meclis Başkanı Dr. Ahmed Firas Alluş, barış istediklerini savaş istemediklerini ancak teslim olmayıp sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

TERÖR GRUPLARINI BİZİ ÖLDÜRMEK İÇİN GÖNDERDİLER

A haber canlı yayınında konuşan Alluş, şunları kaydetti:

Sivilleri korumalı 4 milyon sivil yaşıyor. Terör gruplarını ailelerimizi öldürmek için gönderiyorlar. Türk kardeşlerimiz bizim için çok şey yapıyorlar. 

TESLİM OLMAYACAĞIZ SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Biz teslim olmyacağız, sonuna kadar direneceğiz. Kendi ülkemizde yaşıyoruz. Türk kardeşlerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim komşularımız kardeşlerimiz. Onlardan tek ricamız bizi bu haksızlığa karşı korumaları...

Savaş istemiyoruz barış istiyoruz, özgürlük için uğraşıyoruz. İinşallah türkiyenin desteğiyle de bunu başaracağız.

TERÖRİSTLERİ DEĞİL KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORLAR

Bütün dünya şunu biliyor ki, Beşşar Esed, bu silahlarla kadınları ve çocukları öldürüyor.

Biz rejimin öldürdükleri arasında teröristleri görmedik. Esed, kadınları, yaşlıları, çocukları öldürüyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:13
  1. İdlib
  2. Rusya
  3. Suriye
  4. İdlib'in Yerel Meclis Başkanı Dr. Ahmed Firas Alluş

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