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İdlib'deki yoğun hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün düzenlenen yoğun hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı 45'e ulaştı- Muhaliflere ait uçak gözlem evi: - "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenledi"

14 Mart 2019 Perşembe 13:48
İdlib'deki yoğun hava saldırılarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere dün yapılan yoğun hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 12'ye, yaralıların sayısı 45'e yükseldi.

İdlib'in kent merkezi, Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Huveyn, Um Celal köyleri dün yoğun kara ve hava saldırısına maruz kaldı.

Sivil savunma ekipleri, gece boyunca sürdürdüğü arama - kurtarma çalışmalarında 12 kişinin cansız bedenine ulaştı. Saldırılarda 45 sivil de yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesaplarında "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 138 sivil hayatını kaybetti, 425'den fazla sivil yaralandı. Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:48
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