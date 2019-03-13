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İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı

Suriye'nin kuzeybatısında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Serakib ilçesinde bulunan sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi- Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı- Muhaliflere ait uçak gözlem evi:- "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, gece yarısından 04.00 sularına kadar saldırılar düzenledi"

13 Mart 2019 Çarşamba 09:39
İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Serakib ilçesinin doğusunda zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kamp hava saldırısına uğradı. Muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini belirttiği saldırılarda, 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, sabah saatlerinde İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Serakib ilçesinin Kefer Amim köyünün çevresinde zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampa hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, gece yarısından 04.00 sularına kadar saldırılar düzenledi." ifadeleri yer aldı.

- Rejim vurmaya devam etti

Dün gece saatlerinde, silah olarak kullanımı yasaklanan beyaz fosfor ile Temaniye beldesini vuran Beşşar Esed rejimi güçleri, sabah saatlerine kadar saldırılarına devam etti.

Rejim, Halep'in batı kırsalındaki Hıreytan, Anadan ve Kefer Hamra bölgelerindeki sivil yerleşimlere kara saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 126 sivil hayatını kaybetti, 380'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:39
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