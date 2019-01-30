İdlib'deki rejim saldırıları Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların saldırıları nedeniyle İdlib'de 21 bir okulda eğitime ara verildi

İDLİB (AA) - Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırı düzenlemesi nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla okulların geçici süreyle kapatıldığını söyledi. İdlib'in güneyindeki Maretinuman ilçesinde bulunan 21 okulda eğitime ara verildiğini belirten Hac Ali, saldırıların yoğunlaştığı ilçede 13 bin öğrencinin karardan etkilendiğini ifade etti. Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere dün düzenledikleri topçu saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 25 sivil yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.





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