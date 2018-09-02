İdlib’deki kriz Türkiye ile çözülür

Türkiye sınırına en yakın yerlerden biri olan Suriye’nin İdlib kenti emperyalist ülkelerin tahakküm mücadelelerine maruz kalıyor. 7 yıldır eli kanlı Esed’in insanlık dışı muamelelerine maruz kalan İdlib, şimdi de sömürgeci ülkelerin vahşet çağrılarının muhatabı oluyor. Hali hazırda 2.9 milyon insanın yaşadığı İdlib’de kadınlar ve çocuklar çoğunluğu oluştururken, kentin yarı yakınını daha önce mülteci konumuna düşmüş kişiler oluşturuyor. Esed rejimi tarafından ablukaya alınan kentte salgın hastalıklar ve kıtlık baş gösterirken büyük devletler, yeni keşifleri olan silahları İdlib’teki masumlar üzerinde denemek için adeta heyecanlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise örnek bir diplomasi örneği sergileyerek büyük bir dramın yaşanmasını engellemek için çaba sarf ediyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, “Masum insanları kurban etmemek lazım. Bu yüzden Türkiye ve Rusya müşterek hareket etmeli. Bu sayede olası dramların önüne geçilir” dediler.

VEBALİN ALTINDAN KALKAMAZLAR

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, İdlib’in genelinin masum insanlardan oluştuğunu belirterek “İdlib’in çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yani masum insanlar. Soçi ve Astana’da yapılan görüşmeler gereği Türkiye o bölgede güvenli bölgeler oluşturdu. İran ve Rusya’da buna destek oldu” dedi. Bölgeye olası bir saldırının katliama davetiye çıkarmak olacağını kaydeden Taş, “Eğer oraya Esed rejimi saldırırsa büyük bir insanlık dramı yaşanır. Katliam olur. Vahşet olur. Türkiye’nin bu süreçte yaptığı diplomatik ataklar takdire şayan. Büyük bir gayret sarf ediliyor. Umarım Türkiye’nin gayretiyle o bölgede rejimin saldırısı önlenir. Eğer böyle bir dram yaşanırsa, 3 milyon kadar insan Türkiye’ye gelecek. Türkiye bu kadar mülteciyi kaldırabilecek durumda değil. Bu vebalin altından kalkamazlar” ifadelerini kullandı.

İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE VE RUSYA ORTAK HAREKET ETMELİ

Emekli Topçu Yarbay Halil Mert, bölgede Amerika ve İngiltere’nin terörize ettiği gruplar yüzünden milyonlarca sivilin kurban edilmemesi gerektiğini belirterek, “Çoğunluğu sivil bölge halkını emperyalistlere yem etmemek lazım. Türk ve Rus istihbaratının çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım. Eğer bir müdahale söz konusu olacaksa da Türk ve Rus ordusunun birlikte müdahale etmesi gerekir. Böylece olası bir katliamın önüne geçilmiş olur. Türk ordusu tek başına hareket ederse, Amerika, Fransa, İngiltere karşı çıkabilir. Ama Rusya ile müşterek yapılacak bir askeri operasyon, oradaki sivil katliamlarını da önler. Olası mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olur” dedi. Amerika’nın bölgede aktif olduğunu kaydeden Mert, “Amerika bölgeye sağlıklı bir operasyon yapılmasına da engel oluyor. Olası bir operasyonda olan, sivillere olur. Rusya ile müşterek bir çalışma ile bu engellenir. Terörize edilmiş gruplar da temizlenir” ifadelerini kullandı.