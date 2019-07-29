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İdlib'deki hava saldırılarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 15'e çıktı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:25
İdlib'deki hava saldırılarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere gün boyu düzenlediği yoğun hava saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi tarafından, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Marratinnuman ilçesi ile Hama ilinin Latmin köyüne, Rusya'nın da Kefer Zita ilçesine gün boyunca hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hama'nın Kefer Zita ilçesinde 5 ve Latmin köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim ve Rusya'nın akşam saatlerindeki saldırılarında birisi sivil savunma görevlisi 8 sivilin hayatını kaybetmesiyle gün içinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 123'ü aştı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:25
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"
  2. saldırı

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