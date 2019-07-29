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İdlib'deki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçtı

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq: - "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:16
İdlib'deki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçtı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler, Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında devam eden çatışmaların ortasında kalan 3 milyon kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.

"Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı" ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü. Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:16
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