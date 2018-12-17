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İdlib'deki askeri muhaliflerden Fırat'ın doğusu için harekata destek

İdlib ilindeki askeri muhaliflerin çatı örgütü Ulusal Özgürleştirme Cephesi, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Fırat Nehri'nin doğusunda yapılacak harekata destek vereceklerini duyurdu

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
İdlib'deki askeri muhaliflerden Fırat'ın doğusu için harekata destek

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki askeri muhaliflerin çatı örgütü Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak harekatı desteklediklerini, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele edeceklerini bildirdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi, yaptığı yazılı açıklamasında, "Mübarek devrimin başından bu yana Esed rejimi, ülkeye mezhep merkezli milisleri getirerek Suriye'nin demografisini değiştirmeye çalışmış, insan hakları ihlalleri yapmış, vahşi davranışlar ile Suriye topraklarını bölmeye çalışmıştır." ifadesini kullandı.

Rejimin Suriye'yi birçok devletin emelleri doğrultusunda güç mücadelesi sahnesine çevirdiği vurgulanan açıklamada, "Rejim, Suriye halkının menfaatine olmayan, stratejik ve ciddi zararlar verecek şekilde PKK/PYD/YPG gibi bir terör örgütlerine uygun ortam sağlamıştır." değerlendirmesine yer verdi.

Açıklamada, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyon hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak "bazı çevrelerin" harekata engel olunması yönündeki girişimlerinin arttığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye devrimi ile Türk ortağımızın ortak menfaatleri çerçevesinde DEAŞ ve ayrılıkçı terör örgütü milislerine karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, ayrılıkçı terör örgütü milislerinin bulunduğu bölgelerde göç eden halkı evlerine geri dönmesi ve istikrarın sağlanması amacıyla her türlü mücadeleye güçlü bir şekilde destek vereceğiz. PKK/YPG veya başka bir güç tarafından Suriye'nin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz."

Mayıs sonunda, İdlib'de Esed rejimine karşı savaşan 11 muhalif grup "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında birleşmişti.

ABD, önceki gün Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata katılması beklenen ÖSO gruplarına ve siyasi muhalefete tehdit mesajı göndermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
  1. Fırat'ın doğusuna harekat
  2. Suriye
  3. Ulusal Özgürleştirme Cephesi
  4. YPG/PKK

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