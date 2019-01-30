İdlib'deki ailelere 25 ton un yardımı

İdlib'deki ailelere 25 ton un yardımı30 Ocak 2019 Çarşamba 11:33
HATAY (AA) - İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ailelere 25 ton un yardımı yapıldı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İdlib civarındaki kamplarda yardım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
25 ton unun çadır kamplarındaki ailelere dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, ''Bölgedeki çadırlarda yaşayan insanların ekmek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla un yardımı yapıldı. Bu sayede ailelerin kendi ekmeklerini yapma imkanı olacaktır. Yardım çalışmaları sürüyor. Gönderilen 25 ton undan birçok aile istifade edecektir.'' ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yardımların Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan gönderildiği kaydedildi.
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