İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye idare etsin!

Kentin birçok bölgesinde yaklaşık yüz noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı. Suriyeliler, Esedrejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu 500 bin tutuklunun serbest bırakılmasını istedi. Cuma namazının ardından biraraya gelen göstericiler, "Tutuklulara özgürlük", "Tutuklular dosya değildir, davadır", "Esed hapsindeki babamı istiyorum" yazan Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

TEK SUÇLARI ESED'E KARŞI OLMAK

Mitinge katılanlardan Muhammed Vakkas, "Garantör ülkelerden ve kardeşimiz Türkiye hükümetinden tutukluların serbest bırakılması için üzerlerine düşeni yapmasını istiyoruz" derken Rami Kızze de "Bu gösterilerle kardeş Türk hükümetine ve Birleşmiş Milletler'e tutuklularla ilgili alınan kararları hayata geçirmeye davet mesajı veriyoruz" dedi.

Kızze, rejimin olası operasyonuna karşı Türkiye’nin aldığı önleyici kararların takdir edici olduğunu, ekonomik hayatın canlandığını ve halkın rahat hissetmeye başladığını belirtti.

Gösterilere katılan ve babası alıkonulmuş Muhammed Şavirdi ise, "Kardeşimiz Türkiye hükümetinden Esed rejiminin sürekli tehdit ettiği kimyasal silah saldırısından bizi korumak için gözlem noktalarının artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya seslenen Şavirdi, "Esed cezaevinde alıkonulanlar suçtan dolayı tutuklanmadı. Onların tek suçları Esed'e karşı fikir beyan etmeleri" diye konuştu.

İDARE TÜRKİYE'DE OLMALI

İdlib’de idari işlerin Türkiye denetiminde olmasını isteyen Salah Kojo, "Esed’e karşı barışçıl gösterilere çıkan masum halk değil, savaş suçu işleyen Esed rejimi ile partnerleri parmaklıkların ardında olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Diğer gösterici Muhammed Ammuri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Esed’in olası saldırısını durdurabildiği için mutlu olduklarını belirterek, 2011'de tutuklananların serbest bırakılması için gereken adımların atılması çağrısı yaptı.

Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor. Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim, cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK