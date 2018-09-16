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İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin saldırılarını protesto etti!

Suriye'de İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sağlık çalışanları, Esed rejiminin ve destekçilerinin hastanelere ve sağlık ocaklarına yönelik düzenledikleri hava saldırılarını protesto etti.

16 Eylül 2018 Pazar 18:40
İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin saldırılarını protesto etti!

Suriye'de İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sağlık çalışan doktorlar, İdlib kent merkezindeki Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye-Suriye sınır hattındaki Atme Hastanesi önünde toplandı.

Gösteriye, İdlib kent merkezi, Harem bölgesi ve çevre bölgelerde çalışan en az 500 doktor, hemşire ve ambulans şoförü katıldı.

"TERÖRİST, DOKTORLARI ÖLDÜRÜYOR"

Göstericiler, "Sağlık ekipleri hedef değildir" ,"Sizin uçaklarınızın hedefi biz değiliz", "Terörist, doktorları öldürüyor, hastaneleri yıkıyor" ve "Korunmamız sizin sorumluluğunuzdur" yazılı Arapça, İngilizce ve Rusça döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan "Hand And Hand" Kadın Hastanesi doktoru Muna Hattab, yaptığı açıklamada, sağlık sektörü çalışanlarının çok önemli görev yaptığını söyledi. Hattab, "Biz terörist değiliz, siviliz. Bölgede çalışanlar doktor, burada terörist yok. Çiçek taşıyanlarız, silah değil." dedi.

Atme Hastanesi Müdürü Doktor Muhib Kaddur da "Biz uçakların hedefi olmamalıyız. Burada kalan sağlıkçılar ülkesini terk edip yurt dışına çıkanlar değil. Bunlar inandıkları hedefler uğruna insanlara yardım etmek için burada kaldılar." şeklinde konuştu.

"ÇİÇEK TAŞIYANLARIZ, SİLAH DEĞİL."

"Çiçek, bayrak ve stetoskop taşıyanların" terörist olamayacağını vurgulayan Kaddur, "Terörist olan, uçaklarla sivil yerleşimlere varil bombası atan ve kimyasal silah kullanandır. Doktorlar devrimin sembolleridir. Biz uluslararası sağlık sektörünün bir parçasıyız, aynı kitapları ve müfredatları okuyoruz. Dolayısıyla da bizim korunmamız uluslararası toplumun vazifesidir."diye konuştu.

Doktor İbrahim Tılas da Esed rejiminin düzenlediği hava saldırılarının durdurulması ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısı yaptı.

Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları bu ayın başından itibaren, Has köyündeki yer altı hastanesini ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastaneyi hedef almıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yönelik olası saldırılarına karşı 235 sivil koruma (çatışmasızlık) bölgesinin GPS koordinatlarının ABD ve Rusya ile paylaşıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 18:40
  1. suriye
  2. İdlib
  3. sağlık personeli
  4. protesto

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