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İdlib'de Rusya ambulans ve Sivil Savunma merkezini, Esed rejimi sivilleri vurdu

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine saldırılarını sürdürüyor- Esed rejimine ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken, destekçisi Rusya, bir ambulans ve Sivil Savunma merkezini hedef aldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
İdlib'de Rusya ambulans ve Sivil Savunma merkezini, Esed rejimi sivilleri vurdu

İDLİB(AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Rejimin destekçisi Rusya ise bir ambulansı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini hedef aldı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir eş Suğur, Han Şeyhun ilçesi ile Kefir köyüne hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rus savaş uçaklarının düzenlediğini belirtiği saldırılarda da Han Şeyhun ilçesindeki Sivil Savunma merkezi ile bir ambulans hedef alındı. Söz konusu merkez hizmet dışı kalırken, bu saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
  1. İdlib
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