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İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:52
İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.


Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Saldırı nedeniyle yerleşim bölgesinde yangın çıktığı araba ve dükkanların hasar gördüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:52
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