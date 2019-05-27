İdlib’de rejim saldırılarında 17 sivil öldü Suriye’de Esad rejimi tarafından İdlib’deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’de Esad rejimi tarafından İdlib’deki yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 17 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin İdlib’in farklı noktalarına düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5’i çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



İdlib ve çevresinde şubat ayından bu yana bombardımanlarını sürdüren Rejim ve Rus ordusu, Nisan ayında saldırılarını yoğunlaştırdı.

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