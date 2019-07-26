0553 313 94 23

İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü

Rusya ve Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor- Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı - Hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında 81 sivil öldü

26 Temmuz 2019 Cuma 12:01
İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenledikleri yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

- Hafta başından itibaren ölenlerin sayısı 81'e çıktı

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Serakib'de bir pazar yerine düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu, hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 81'i buldu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:01
  1. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"
  2. Esed
  3. Putin
  4. Rusya ve Esed rejimi
  5. saldırı
  6. Serakib ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırdı: 1’i ağır 4 yaralı
    1. Kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan..
    2. Mersin’de 2 bin öğrenciye üniversite..
    3. (Özel) Sakarya’da akıl almaz olay
    4. Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin..
    5. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    6. Bakan müjdeyi verdi: O ilimizde petrol..
    7. Piyasalarda gün ortası
    8. (Düzeltme) Otomobil ikiye bölündü
    9. 20 gün ömrü kalan hasta Erzurum’da..
    10. Soma’da jandarmadan sahte sikke..
    11. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı
    12. Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    13. Kasımpaşa’nın kasasını Galatasaray..
    14. Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi
    15. Huawei en iyi müşteri deneyimini sunan..
    16. Jordan Theodore Beşiktaş’ta
    17. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam..
    18. Uganda'da Ebola riski sona erdi
    19. Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası..
    20. Maraş sıkma peynirinin sırrını..
    21. "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü..
    22. Kosovalı öğrencilerin "denge dansı"..
    23. Ordu’daki kazada ölü sayısı 4’e çıktı
    24. Malta’da 76 göçmen kurtarıldı
    25. Batman'da pikap ile otomobil çarpıştı!..
    26. Altın fiyatları
    27. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35’i..
    29. Turgutlu ve Salihli’de haşereyle..
    30. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!