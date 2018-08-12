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İdlib'de patlama! 32 ölü, 45 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:33
İdlib'de patlama! 32 ölü, 45 yaralı

Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi.

13 SİVİL ENKAZDAN KURTARILDI

Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 14:33
  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  2. Sermada
  3. Suriye
  4. İdlib
  5. İdlib Sivil Savunma
  6. Beyaz baretliler
  7. Mustafa Hac Yusuf

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  • levent topçulevent topçu2 sa önce
    bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. yazıklar olsun onlara.
  • levent topçulevent topçu2 sa önce
    bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. yazıklar olsun onlara.
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