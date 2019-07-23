İdlib’de ölü sayısı 50’ye yükseldi Esad rejimi uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Esad rejimi uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib ilini bombalamaya devam ediyor. Esad rejimine ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan, Serakib ve Kefrenbil bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Yetkililerin ölü sayısının artmasından endişe ettiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaştı.

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