İdlib’de mülteci kaplarını sel bastı Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağışların ardından selin esir aldığı İdlib’in kuzeyindeki köylerde arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bölgedeki mülteci kamplarını olumsuz etkileyen selde, bir aracın sürüklendiği ve 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Ekipler sağanak yağışın 48 saatten fazla süredir devam ettiğini duyurdu

Selden etkilenen mülteci kamplarındaki okullar tatil edildi.

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