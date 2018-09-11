İdlib’de muhalifler, kara harekatına karşı eli tetikte

Rusya ve Suriye rejimimin saldırılarına maruz kalan İdbli’te muhalifler, İdlib ile Hama kırsalında rejim ve destekçilerinin olası kara harekatına karşı savunma hatları oluşturmaya başladı. Belirlenen 5 ayrı noktada kurulan savunma hatlarına hendekler kazıldı, ağır silahların yerleştirildiği siperler oluşturularak önlemler alındı. Oluşturulan savunma hatlarında İdlib’e doğru ilerlendikçe muhaliflerin önlemlerini artırdığı ve buradaki hem ağır silah hem de silahlı asker sayısını artırdığı öğrenildi.

ROKETLİ SALDIRI

Muhaliflerin son savunma hattına ise seri hareket etmek ve ihtiyaç duyulan bölgelere takviye sevk etmek için tüneller kazdığı bildirildi. Sahada sadece muhalifler değil rejim güçlerinin de hareketliliği göze çarpıyor. Rejim güçlerinin de kontrolündeki bölgelerde üslendiği ve burada konuşlu birlikleri ile muhaliflerin bulunduğu alanları sık sık ateş altına aldığı görüldü. İdlib kırsalındaki yüksek kesimlerden muhaliflere sık sık havan ve roket atışı yapılıyor. Tansiyonun düşmediği İdlib kırsalında konuşlu Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne bağlı muhalif gruplar, oluşturulan savunma hattında teyakkuz durumunda. Muhalifler dün akşam saatlerinde rejim güçlerini Grad füzeleriyle vurdu. Hama kentindeki Hama Askeri Havaalanı ile rejim birliklerinin konuşlu olduğu Mucenzerat Okulunu hedef alan muhalifler, havalanma hazırlığı yapan bir helikopteri imha etti. İçinde varil bombası bulunan helikopterde bir rejim askeri ölürken varil bombasının patlamasıyla havaalanında bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK