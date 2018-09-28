İdlib’de muhalifler geri çekiliyor

Başkan Erdoğan’ın iki gün önce duyurduğu İdlib’deki çekilme haberinin ardından yeni bir gelişme yaşandı, uluslararası ajanslara bilgi veren İdlib’deki muhalifler, silahlı muhalif Heyeti Tahrir el Şam’ın (HTŞ) aralarında bulunduğu grupların Ekim ayı ortasına kadar silahsızlanma bölgesinden tamamen çıkacağını duyurdu.

İsminin açıklanmaması şartı ile konuşan üst düzey bir muhalif yetkili, İdlib’in büyük bölümünü elinde tutan Heyet Tahrir el Şam’ın üçüncü kişiler aracılığı ile bölgedeki Türk askeri yetkilileri ile temas kurduğunu açıkladı. Aynı yetkili, silahlı grubun son birkaç günde, anlaşmaya uyacağı yönünde işaretler vermeye başladığını söyledi. Konu ile ilgili Türk yetkililer tarafından bilgilendirildiğini söyleyen muhalif yetkili, “İşler yolunda gidiyor. Tahrir el Şam, anlaşmaya uyacağını duyurmadan, gereğini yerine getireceğini sözünü verdi” diye konuştu.

KİMSE ÇATIŞMAK İSTEMİYOR

Muhalefetten bir diğer etkin isim olan Ahmed Toma da HTŞ’nin anlaşmayı uygulamasını beklediğini, gruplardan silahlarını teslim etmeleri istenmediği için bir gerilim beklemediğini söyledi. Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana görüşmelerinde muhalif grupların heyet başkanlığını yapmış olan Toma, “Anlaşmanın belirlenen süre içinde uygulanacağını tahmin ediyorum” dedi.

Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da muhaliflerle bağlantılı silahlı grupların ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını, zira böyle bir çatışma halinde Soçi mutabakatının çökmesiyle operasyonun başlayacağını söyledi.

ANLAŞMAYI REJİM BOZABİLİR

Türkiye’nin nüfuzu altında olan Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Abdül Selam Abdül Razzak da “Anlaşmanın uygulamaya koyulması sırasında hiçbir devrimci grubun sorun çıkaracağını düşünmediğini” söyledi.

Razzak, kendi örgütlerinin tek endişesinin, Suriye ordusunun ve İranlı terörist destekçilerinin anlaşmaya uyup uymacağı olduğunu da açıkladı.

Soçi mutabakatına göre 15 Ekim’de kurulması öngörülen silahtan arınmış bölge, 15-20 km derinliğinde olacak ve rejim güçleri ile muhalif güçlerin karşı karşıya geldikleri hat boyunca devam edecek. Rusya ve Türkiye bu konuda yaptırım uygulayabilecek.