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İdlib’de motor ambulans

Suriye’nin İdlib kentinde, saldırılarda yaralananlara enkaz engeline takılmadan, kolay ve hızlı şekilde müdahale etmek üzere motosiklet ambulanslar kullanılmaya başlandı.

28 Eylül 2018 Cuma 12:39

Danimarka merkezli Viomis Aid yardım kuruluşunun desteğiyle hizmete giren motosiklet ambulans sürücüsü Cemal Zidan, şoförlük ve ilk yardım eğitimleri aldığını, yaralıyı hastaneye taşıyana kadar hem hemşirelik hem şoförlük yaptığını söyledi.

Zidan, “Hava saldırıları olduğunda küçük ve dar sokaklara ambulans giremediği için yaralılara ulaşmakla zorluk çekiyorduk. Ama şimdi daha hızlı ve kolay ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

Viomis Aid’in Suriye’deki temsilcisi Yahya Osman da “Suriye’de ilk defa motosiklet ambulans fikrini hayata geçirdik. Bombardımanın yol açtığı enkaz, ambulans araçların saldırı yerine ulaşmasını zorlaştırdığı için böyle bir şeye ihtiyaç duyduk”ifadesini kullandı. 

Osman, bu sistemi ileride yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi planladıklarını kaydetti. 

Suriye iç savaşında askeri muhaliflerin kalesi konumundaki İdlib ili, yaklaşık 4 milyon sivili barındırıyor. 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 12:39
  1. Viomis Aid yardım kuruluşu
  2. Motosiklet ambulans

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