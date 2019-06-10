İdlib’de hava saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı Suriye’nin İdlib kentinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’nin İdlib kentinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyinde Esad rejimi tarafından yerleşim bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.