İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü Suriye’de Beşar Esad rejimine ait uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’de Beşar Esad rejimine ait uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimi İdlib’deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimine ait uçaklarının İdlib’deki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgelere intikal eden sivil savunma ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.