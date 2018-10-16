İdlib'de flaş iddia: Yeni operasyon odası kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib bölgesinde yeni bir operasyon odasının kurulduğu iddia edildi.

İdlib'deki muhalif gruplara yakın kaynaklar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen açıklamalarda, İdlib kırsalında rejim güçleri ve destekçilerine yönelik saldırılar düzenlemek için yeni bir operasyon odasının kurulduğu ifade edildi.

"Operasyon odasında dört muhalif grup yer alıyor"

Servis edilen açıklamaya göre yeni kurulan operasyon odası dört temen gruptan oluşuyor. Bu gruplar arasında dikkati çeken ise, El Kaide ile olan bağlantısıyla gündeme gelen Hurras ed Din grubu.

Hurras ed Din dışındaki diğer gruplar ise şunlar; Ensar el Tevhid, Ensar el Din ve Ensar el İslam Cemaati.

Muhalif oluşum ayrıca Hama ili batı kırsalında bulunan rejime ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silah saldırılarına ait birtakım görüntüler de servis etti.

14 Ekim tarihi yazılı olan görüntülerde 120mm havan topu kullanılarak rejime ait askeri merkezin hedef alındığı belirtiliyor.

"Ve İnananları Teşvik Et"

Ayrıca yapılan açıklamada operasyon odasının isminin "Ve İnananları Teşvik Et" olduğu belirtiliyor.

Yeni muhalif oluşumun kuruluşuyla ilgili ismi geçen gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News