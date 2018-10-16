0553 313 94 23

İdlib'de flaş iddia: Yeni operasyon odası kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de, rejim güçleri ve destekçilerine yönelik saldırılar düzenlemek için yeni bir operasyon odasının kurulduğu iddia edildi.

16 Ekim 2018 Salı 11:15
İdlib'de flaş iddia: Yeni operasyon odası kuruldu

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib bölgesinde yeni bir operasyon odasının kurulduğu iddia edildi.

İdlib'deki muhalif gruplara yakın kaynaklar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden servis edilen açıklamalarda, İdlib kırsalında rejim güçleri ve destekçilerine yönelik saldırılar düzenlemek için yeni bir operasyon odasının kurulduğu ifade edildi.

"Operasyon odasında dört muhalif grup yer alıyor"

Servis edilen açıklamaya göre yeni kurulan operasyon odası dört temen gruptan oluşuyor. Bu gruplar arasında dikkati çeken ise, El Kaide ile olan bağlantısıyla gündeme gelen Hurras ed Din grubu.

Hurras ed Din dışındaki diğer gruplar ise şunlar; Ensar el Tevhid, Ensar el Din ve Ensar el İslam Cemaati.

Muhalif oluşum ayrıca Hama ili batı kırsalında bulunan rejime ait Curin askeri kampına yönelik düzenlenen ağır silah saldırılarına ait birtakım görüntüler de servis etti.

14 Ekim tarihi yazılı olan görüntülerde 120mm havan topu kullanılarak rejime ait askeri merkezin hedef alındığı belirtiliyor.

"Ve İnananları Teşvik Et"

Ayrıca yapılan açıklamada operasyon odasının isminin "Ve İnananları Teşvik Et" olduğu belirtiliyor.

Yeni muhalif oluşumun kuruluşuyla ilgili ismi geçen gruplardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:15
  1. İdlib
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    1. Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    2. Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu..
    3. Hukukçular ve STK’lar: Brunson..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması:..
    6. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    7. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    8. Başkent'teki traktör alarmına..
    9. Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda..
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Ajan Brunson yeniden cezaevine mi..
    12. Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar,..
    13. Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam..
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday..
    16. Türkiye'de 5'inci kez görüldü! Hemen..
    17. Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu..
    18. Sakarya'da ceza yiyen araç sürücüsü:..
    19. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir..
    20. Mustafa Kemal!.. Kitap deyip geçmeyin!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?