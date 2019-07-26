0553 313 94 23

İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun bombardımanı, İdlib'in birçok bölgesinde cuma namazının bu hafta da iptaline neden oldu

26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi

İDLİB (AA) - Rusya ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib kentine bağlı birçok ilçe ve köyde cuma namazı yine kılınamadı.

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine, Rusya'ya ait savaş uçaklarının da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
  1. Cuma namazı
  2. İdlib
  3. İptal
  4. rejim
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    2. Günün ilk yarısında şehir..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür..
    4. Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak..
    5. Borsada günün ilk yarısı (2)
    6. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    7. Borsada günün ilk yarısı (1)
    8. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    9. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    10. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    11. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    12. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    13. Tayin isteyen sözleşmeli..
    14. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    15. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    16. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    17. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    18. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    19. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    20. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    21. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    22. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    23. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    24. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    25. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    26. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    27. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    28. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    29. Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine..
    30. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!