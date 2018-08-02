0553 313 94 23

İdlib'de büyük patlama! 2 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirdi, en az 13 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:27
İdlib'de büyük patlama! 2 ölü

Sivil Savunma kaynaklarında alınan bilgiye göre, İdlib il merkezinde bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlamada bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:27
  1. İdlib
  2. İntihar saldırısı
  3. Patlama
  4. Suriye
  5. ölü ve yaralılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak