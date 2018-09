İdlib'de bundan sonra ne olacak? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'yla varılan İdlib mutabakatı hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları...

Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların bölgeyi terk etmesini engellemek için bir çözüm bulması lazım. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve tüm insanlar yerinde kalacak.

Ve bu bölgeye saldırı olmaması için ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. Tabi, İdlib sınırlarında 15 - 25 km derinliğinde, bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Burada ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkarılacak. Buradan söylediğim gibi ağır silahlardan temizlenecek. Ilımlı muhaliflerin elindeki hafif silahlar kalacak.

Bu bölgede Rusya ve Türkiye, müşterek ve eşgüdümlü devriye gezecek sınır bölgesinde, İdlib sınırı etrafında. Bunun için ilave asker takviyesi yapmamız lazım.

Silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek. Yine bu yıl sonuna kadar bu bölgenin ticaret için önemli olan otoyolları da trafiğe açılacak. Bu tüm Suriye halkı için de önemlidir. Ürettiği ürünlerin diğerlerine gitmesi bakımından da önemlidir.

Yine Ekim ayı içerisinde alınması gereken tedbirler alınacak.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi açıklamaları ise şöyle:

Teşekkür ederim, ben tabi ki dün Soçi'deki anlaşmaya değinmek istiyorum. Gerçekten önemli bir gelişme. Çatışma olsaydı bir çok Suriyeli hayatını kaybedecekti. Önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ruslarla birlikte başka anlaşmalara varıldı. Bu da anlaşmalarla oldu. Ve çatışmaya hiç gerek yok, mahal yok. Dolayısıyla bu mesele, bu savaş mutlaka bitmeli. Dolayısıyla gerçekçi şekilde hareket etmemiz lazım. Suriyelileri, Suriyelilerin birliğini korumamız lazım.

Öncelik savaşın durdurulması ve daha sonra bu krize bir son vermek ve bunları bir düzene oturtmak. Ve tabi ki hem Suriye ve Suriyelileri koruyacak şekilde olmalıdır.

Destekte bir azalma olduğu takdirde mülteci kabul eden ülkelere; bu özellikle mültecilere, çocuklara, yaşlılara olumsuzlukları olacaktır. Biz elimizden gelenleri yapmaya hazırız. Uluslararası toplum da üzerine düşenleri yerine getirmelidir.

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri ise, "Biz belli bir hedefle geldik. Daha önceki anlaşma istenen hedefleri gerçekleştirmedi. Bugünkü toplantıda sabah ikili bir görüşme yaptık sayın Ticaret Bakanı ile. Sonra dörtlü bir görüşme yaptık. Bütün hedefimiz çok açıktı. Ortak çıkarlarımız için yeniden bir mekanizma belirledik. Her iki ülkede iyi niyet vardı. Uluslararası anlaşmalar her iki taraf için de önemlidir. Fayda sağlamalıdır. Yeni arayışlar üzerinde konuşmamız gerektiğini dile getirdik. Bunu görüştük, bütün görüşmelerimiz açık bir şekilde ve dostane bir şekilde oldu. Önümüzdeki dönemde teknik alanda görüşmeler olacak. Her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde bu çalışmalar inşallah devam eder" diye konuştu.