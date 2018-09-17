Soçi zirvesinde Türkiye'nin dediği oldu İdlib'de son dakika ateşkese varıldı!  

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye’nin İdlib kentinde ateşkese varıldı. Putin konumasında, 15-20 km silahsızlandırma bölgesi kurulacağını söyledi. Putin, "15 Ekim’de ağır silahlar İdlib’den çekilmeye başlanacak. Silahsızlandırılan bölgelerin güvenliği Rusya ve Türkiye birlikte sağlayacak" dedi.

Soçi’de gerçekleştiren ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi: "Bugün özellikle Suriye'deki çözüm arayışı konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye'deki krizin çözülmesi ve İdlib'deki durumlarını değerlendirdik. Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Rusya'nın endişeleri İdlib'de bulunan savaşçıların saldırı tehlikesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi 15-20 kilometreye kadar temas hattı üzerinden bir bölge kurma kararı aldık. Nusra o bölgeden çekilecek, muhalif gruplar ağır silahlarıyla birlikte çekilecek."

"İDLİB'DE SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Muhalifler bulundukları bölgede kalmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.