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İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu? Erdoğan-Putin İdlib'i görüşecek

Türkiye’nin İdlib’de ateşkes olması için yaptığı çalışmalar dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın seyrettiği İdlib’deki insanlık dramı için Türkiye bir kez daha atağa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İdlib olmak üzere Suriye’de ateşkesin sağlanması için Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

14 Eylül 2018 Cuma 12:11
İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu? Erdoğan-Putin İdlib'i görüşecek

Türkiye’nin İdlib’de ateşkes olması için yaptığı çalışmalar dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın seyrettiği İdlib’deki insanlık dramı için Türkiye bir kez daha atağa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İdlib olmak üzere Suriye’de ateşkesin sağlanması için Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Putin görüşmesi Suriye’nin geleceği açısından büyük öneme sahip olması bekleniyor. Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumu ele alacağı zirveye ateşkes tartışması damga vurmuştu. İdlibe saldırının durdurulması için dünyanın gözünün çevrildiği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiriye ateşkes çağrısının eklenmesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran zirvesinde ateşkes vurgusu yaparak şunları söylemişti. Asgari müşterekler Suriye'nin siyasi birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve ithilafa barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasıdır. Bu amaçla baştan beri sahada şiddetin durdurulmasını, insani durumun iyileştirilmesini ve siyasi sürecin önünün açılmasını hedefledik. Astana kapsamında hayata geçirdiğimiz en kritik adım gerginliği azaltma bölgelerinin tesisidir. Ancak zamanla bunlar farklı bahanelerle tek tek tasfiye edildi. Bugün sadece İdlib kaldı. Her ne gerekçeyle olursa olsun İdlib'e yapılan ve yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla ve çok büyük bir insani durumla sonuçlanacaktır.

İDLİB'İN KAN GÖLÜNE DÖNMESİNİ İSTEMİYORUZ

Çoğunluğu Suriyeli 4.5 milyon topraklarında halen barındırmakta olan Türkiye, mülteci ağırlama kapasitesini zaten doldurmuştur. Rus ve İranlı dostlarımızın İdlib'teki güvenlik endişelerini elbette anlıyoruz. Benzer kaygıları en az sizler kadar bizler de duyuyoruz. Ancak İdlib gibi her şeyin iç içe olduğu bir yerde teröristlere karşı mücadelede zaman ve farklı yöntemlere ihtiyaç var. İdlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Dostlarımızdan da bu çabalarımızda bize destek olmanızı bekliyoruz. Meseleyi Astana ruhuna uygun şekilde çözmeyi hedeflemeliyiz. Zira Astana'nın itibar ve güvenliğinin sınanacağı son fırsattır. Türkiye'nin İdlib konusundaki hassasiyesinin ve kararlılığının doğru anlaşılmasını sizlerden özellikle rica ediyorum. Astana garantörlerinin Suriye'de yeni bir şiddet dalgası ve insani kriz yaşanmayacağına dair kamuoyuna mesaj vermesi gerekmektedir.”

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:11
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