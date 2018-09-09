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İdlib'de arama kurtarma ekibine saldırı!

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde, Esed güçleri ve Rus savaş uçakları arama kurtarma ekiplerine saldırdı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:05
İdlib'de arama kurtarma ekibine saldırı!

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları yürüten sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekibine saldırı düzenledi.

 Han Şeyhun ilçesinin çevresine düzenlenen hava saldırısından sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ve saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye uğraşan ekiplere saldırı düzenlendiği görülüyor.

Saldırı anını anbean kaydeden ve yaralanan sivil savunma gönüllüsü Enes Diyab'ın kelime-i şehadet getirmesi dikkati çekiyor.

Çevredekilerden yardım isteyen sivil savunmacının yakınına yeni bir saldırı daha düzenleniyor.

Bölgede bulunan sivillerin yardımıyla kısmen güvenli bir noktaya çekilen sivil savunma gönüllüsünün, daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Suriye'de 2013'te kurulan Sivil Savunma ekipleri, farklı mesleklere sahip 3 binden fazla Suriyeli çalışanıyla halkın yardımına koşuyor.

BÖLGEDEKİ UMUT: BEYAZ BARETLİLER

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, çeşitli bölgelerde arama, kurtarma, ilk yardım faaliyetleri yürütürken, aynı zamanda belediye hizmetleri de sunuyor. Sivil Savunma'daki uzman ekipler de bölge halkını, mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış bomba temizleme konularında bilinçlendiriyor. 

Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarına maruz kalan sivillerin yardımına koşan Beyaz Baretliler, bombardımanlar sonucu enkaz altında kalan en az 115 bin sivilin hayatını kurtardı.

BEYAZ BARETLİLER ŞU ANA KADAR 255 ÇALIŞANI KAYBETTİ

Büyük bir özveri ile çalışan Beyaz Baretliler şu ana kadar 255 çalışanını kaybetti.

Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen Sivil Savunma ekiplerinin kadrolarında 230 gönüllü kadın çalışan da bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, son günlerde rejimin ve destekçilerinin kara propagandasına maruz kalarak hedef gösteriliyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:05
  1. İdlib
  2. Esed

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