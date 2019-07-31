0553 313 94 23

İdlib ve Halep’teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine son 3 ayda düzenlediği hava saldırılarında 781 sivil öldü.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
İdlib ve Halep’teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerine son 3 ayda düzenlediği hava saldırılarında 781 sivil öldü.


Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan raporda, Esad rejimi ve destekçisi Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerindeki yerleşimlere 26 Nisan ile 27 Temmuz tarihileri arasında yoğun hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Raporda, saldırılarda 140’ı kadın, 208’i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi. Esad rejiminin saldırılarında 115’i kadın, 170’i çocuk olmak üzere 625 yaşamını yitirirken, Rusya’nın saldırılarında 25’i kadın, 38’i çocuk 156 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Raporda, Esad rejiminin sivil ya da savaşçı ayırt etmeksizin çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Rapora göre, Esad rejimi 8 yıl boyunca sivillerin bulunduğu bölgelere bomba yağdırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın ve gençlik merkezi kursiyerlerine kadın sağlığı eğitimi
    1. Kadın ve gençlik merkezi..
    2. Kurban pazarlarında hayvanlar erken..
    3. CHP'li başkandan kardeş torpiline..
    4. Lübnanlı din adamları siyasilere ülke..
    5. Ceren Çınar Nilüfer Belediyespor’da
    6. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
    7. Dikmen’deki orman yangınına..
    8. Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür..
    9. Aydın’da 294 öğrenci sosyal çalışma..
    10. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    11. Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla..
    12. Bölge halkı isyan etti:..
    13. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    14. Cahit Turhan: İki stratejik kuruluş..
    15. Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
    16. Çiğ badem kemik erimesini önlüyor |..
    17. Pençe Harekatı
    18. Erdoğan yeni MİT yerleşkesini inceledi
    19. "Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın..
    20. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    21. Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip..
    22. Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı..
    23. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    24. Parklarda bakım, onarım ve düzenleme..
    25. 1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye..
    26. Beymen Club’tan çizgili tasarımlar
    27. Şahinbey’de Dostluk Günü
    28. Gusül abdesti nasıl alınır?
    29. Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"