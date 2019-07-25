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İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ile Halep kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ile Halep kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Halep kentindeki El Ataribile İdlib kırsalında bulunan Marratunnuman ilçesine ve Kadir Roma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, enkaz altına kalan yaralıları ve cenazeleri çevredeki hastanelere kaldırdı.


Dün Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:24
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