Vekalet savaşlarının yaşandığı Suriye'de bir insanlık dramının yaşanması an meselesi. Rusya ve ABD'nin bilek güreşinin yaptığı ölüm ve gözyaşının eksik olmadığı Suriye'de bu kez İdlib hedefte. Hatay’a komşu olan İdlib, Suriyeli muhaliflerin kontrolünde. Rusya ve Esed güçleri günlerdin İdlib’e silah sevkiyatı yapıyordu. Dünya Rusya’nın İdlib’e operasyonun yapacağını konuşuyordu. Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’e Rus uçakları saldırı düzenledi. Peki İdlib nerede? İdlib Türkiye için neden önemli, İdlib’de neler oluyor?

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği İdlib’de son dakika beklenen gelişme yaşandı. Rusya 22 gün aradan sonra savaş uçaklarıyla İdlib’i vurdu. Türkiye'nin komşusu İdlib, askeri ve siyasi açıdan stratejik öneme sahip.

İDLİM NEREDE VE NEDEN ÖNEMLİ

Halep'e 60 km uzaklıktadır. Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

İDLİB’DE 4 MİLYON SİVİL VAR

İdlib, kuzeyinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, batısında Yayladağı, Güveççi'ye komşu. Bölge, savaşın çıktığı 2011'de Türkiye'ye ilk sivil göçün yaşandığı ve yabancı savaşçıların da Suriye'ye en fazla geçiş yaptığı yerdi. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz gün İdlib'deki sivillerin durumu ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Uluslararası kamuoyu yeni göç dalgası konusunda endişelerini her fırsatta dile getirdi.

TÜRKİYE SAYESİNDE KATLİAM ÖNLENMİŞTİ

İran destekli Şii milisler ve Rusya destekli Esed rejimi tarafından saldırılar nedeniyle 200 bin Suriyeli Halep’te mahsur kalmıştı. Türkiye'nin girişimiyle Halep’te yaşanan vahşetin önüne geçilmişti. Türkiye’nin devreye girmesiyle Halet’te ateşkes sağlanmıştı. Halep'teki siviller Türkiye tarafından gönderilen otobüsler ve ambulanslarla İdlib şehrine taşınmıştı.

HALEP'TE OLDUĞU GİBİ İDLİBLİLERİN UMUDU TÜRKİYE

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonuna karşı endişe duyan siviller, bölgede huzurun ve güvenin kalıcı olması için Türkiye'den yardım bekliyor. Bölge halkı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem görevini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarının sayısını arttırarak bölgeyi rejim ve destekçilerinin saldırılarından korumasını istiyor.

RUSYA'DAN SALDIRI SONRASI İDLİB AÇIKLAMASI

Rusya İdlib'e saldırı iddialarının ardından açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "İdlib teröristlerin yuvası" ifadeleri kullanıldı. Rusya, İdlib'teki son durumun Tahran'da yapılacak olan üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağını belirtti. Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

TÜRKİYE'NİN İDLİB'DE 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, İdlib’de 12 gözlem noktası kurmuştu.