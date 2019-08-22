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İdlib stratejisi belli oldu! Bu sefer Suriyeliler sınır dışında tutulacak

Bir milyon kişi katil Esed'in bombalarından kaçtı. Sınıra yüzbinlerce kişi yığıldı. Ancan bu sefer Suriyeliler sınır dışında tutulacak. Bölgeye gıda ve sağlık hizmeti verilecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
İdlib stratejisi belli oldu! Bu sefer Suriyeliler sınır dışında tutulacak

Katil Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib’de sivilleri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını gündeme getirdi. Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriyelilerin sayının 150 bin civarında olduğu ifade edilirken, Türkiye bu göç dalgasını sınırın Suriye tarafında karşılamaya hazırlanıyor.

Koruma kalkanı

Nüfusu 3 buçuk milyondan fazla olan İdlib’den Türkiye sınırına muhtemel bir göç dalgasına karşı sığınmacıları önceden belirlenen güvenli alanlarda tutacak strateji devreye girecek. Bu alanlarda her türlü güvenlik tedbiri alınırken, bölgeye gıda ve sağlık hizmetleri sağlanacak. AFAD ve Türk Kızılay’ının yanı sıra sivil toplum ve yardım kuruluşları da süreçte aktif rol oynayacak.

Suriye’deki iç savaşın başlamasından sonra rejim güçleri en büyük saldırılarını son süreçte İdlib’e yöneltmiş durumda. Terör örgütlerinin varlığını bahane eden rejim güçleri sivilleri gözetmeksizin İdlib ve etrafını bombalamayı sürdürüyor. Rejim ve Rusya’nın vurduğu bölgelerde yaşayan siviller ise Suriye’nin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Bombardımanın İdlib’in kuzeyine doğru kayması durumunda evlerini terk edenler Türkiye sınırına doğru hareket edebileceği tahmin ediliyor. Türkiye bu büyük göç dalgasını karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar tamam

Muhtemel göç dalgasının büyüklüğüne göre farklı senaryolar hazırlandı. Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler öncelikli olarak sınırın Suriye tarafından tutulacak. Göç hareketinin durumuna göre, göçmenlerin barınması ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklar tamamlandı. Kampların kurulacağı muhtemel yerler de belirlendi.  

Türkiye bu hazırlıkları yaparken diğer yandan da göçün oluşumuna yönelik çalışmalar yapıyor. Uluslararası alanda Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, başta BM olmak üzere yardım kuruluşları ile de temas içerisinde bulunuyor. Yaşanabilecek insanlık dramlarının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:03
  1. Esed rejimi
  2. İdlib
  3. suriye

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