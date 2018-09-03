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'İdlib sorunu tek toplantıyla sonuçlanmaz'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, İdlib'deki sorunun çözümünün "karmaşık" olduğunu söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:36
'İdlib sorunu tek toplantıyla sonuçlanmaz'

İranDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İdlib'deki sorunun çözümünün "karmaşık" olduğunu ve tek bir toplantıyla sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Kasımi haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, İdlib'deki sorunun çözümünün kolay olmayacağına işaret ederek, "İdlib Suriye devleti muhaliflerinin son mevzisi olma yönünden en karmaşık konularından biridir. " ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin Esed rejimine destek vermeye devam edeceğini kaydeden Kasımi, Suriye rejiminin İdlib'deki kararlılığına dikkati çekti.

7 Eylül'deki Tahran zirvesi

Basın toplantısında AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını da yanıtlayan Kasımi, Suriye sorununun tek bir toplantıyla çözülebileceği yönündeki düşünceleri mantık dışı olarak nitelendirerek, Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilecek Suriye toplantısının, ülkede barış ve güvenliğin bir adım öteye taşınmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın korunması konusuna da değinen Kasımi, Avrupa devletlerinin söz konusu anlaşmanın korunması yönünde İran'a sunduğu önerilerin araştırıldığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Şam'da

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Zarif'in bir günlük Şam ziyareti kapsamında Beşşar Esed ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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