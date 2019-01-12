İdlib sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı
Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay'a ulaştı12 Ocak 2019 Cumartesi 16:28
HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a geldi.
Türkiye genelinde farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde paletli zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Altınözü ilçesine ulaştı.
Burada tırlardan indirilen askeri araçlar, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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