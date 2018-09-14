İdlib halkından saldırılara tepki: Milyonlar Türk bayraklarıyla meydanlara indi!

yeniakit.com.tr

İdlib'de Rusya ve Esed'in saldırılarına karşı çıkan halk, cuma namazı sonrası meydanlara çıktı.

1 milyonu aşkın kişiyle meydanlara çıkan İdlib halkı, şehir merkezleri başta olmak üzere 110 belde ve köyde tepki gösterisi gerçekleştirdi. İdlib halkının gösterilerde Türk bayrakları taşıması ise dikkat çekti.