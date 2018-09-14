İdlib halkından saldırılara tepki: Milyonlar Türk bayraklarıyla meydanlara indi!
Muhaliflerin elinde kalan son kent İdlib'te gergin bekleyiş devam ederken İdlib'de halk saldırılara tepki olarak meydanlara döküldü.14 Eylül 2018 Cuma 23:08
yeniakit.com.tr
İdlib'de Rusya ve Esed'in saldırılarına karşı çıkan halk, cuma namazı sonrası meydanlara çıktı.
1 milyonu aşkın kişiyle meydanlara çıkan İdlib halkı, şehir merkezleri başta olmak üzere 110 belde ve köyde tepki gösterisi gerçekleştirdi. İdlib halkının gösterilerde Türk bayrakları taşıması ise dikkat çekti.
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