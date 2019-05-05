"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Latemne, Morik, Kefrenbude, Kefer Zita, ilçeleri ile Meydan, Gazel, Karkut, Humetrat, Emkıyya, Havvaş, Sahriyye, Zekat, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine ve İdlib'in güneyi, güney batısı ve güney doğusu kırsalındaki Han Şeyhun, Kefrenbil ilçeleri ile Kensafra, Temenia beldelerine, Abidin, Habit, Beynin, Ihsım, Fattira, Kefer Avid, Erinebe, Termele, Sırmaniye, Duver el Ekrat ve Suduh ed Deyr köylerine hava ve karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı gerçekleştiriyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, sabah saatlerinden itibaren yapılan hava saldırılarda Kifrenbil ilçesinde 2, Suduh ed Deyr'de 1, Termela'da 1 toplam 5 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda sivil yaralandı.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kifrenbil ilçesi ile Suduh ed Deyr'de ve Termela köylerindeki hava saldırıları ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Böylece "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere dün gece saatlerinden itibaren yapılan saldırılarda ölü sayısı 13'e yükseldi. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin gibi kamplar bölgesine sığınıyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin 127, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğünü belirtmişti.



Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.