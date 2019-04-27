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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısında 5 sivil öldü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere dün gece düzenlenen hava saldırısında 5 sivil öldü

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:11
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısında 5 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan İdlib'in güney kırsalındaki Kevkebe ve El Fakii köyleri ile Hama'nın batı kırsalındaki Amkiyye köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amkiyye'ye gerçekleştirilen hava saldırında 5 sivil hayatını kaybetti.

Kevkebe, Amkiyye ve El Fakii köylerine yapılan hava saldırılarılar ile ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabı, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:11
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