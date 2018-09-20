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İdlib çevresine beton blok

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib’de oluşturulan gözlem noktalarına 11 TIR’lık beton blok gönderildi. Son bir ay içerisinde İdlib'e, bin beton blok gönderildiği bildirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:03
İdlib çevresine beton blok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Kullanılacak beton blokları taşıyan 11 TIR, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında oldukları öğrenildi.

AA'nın haberine göre gözlem noktalarına son bir ay içinde bin beton blok gönderildiği bildirildi. İdlib çevresindeki gözlem noktaları ile sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlara beton blok sevkiyatının süreceği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:03
  1. Hatay
  2. idlib
  3. türkiye
  4. gözlem noktası

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