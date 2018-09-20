İdlib çevresine beton blok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Kullanılacak beton blokları taşıyan 11 TIR, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında oldukları öğrenildi.

AA'nın haberine göre gözlem noktalarına son bir ay içinde bin beton blok gönderildiği bildirildi. İdlib çevresindeki gözlem noktaları ile sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlara beton blok sevkiyatının süreceği belirtildi.