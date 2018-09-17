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İdlib bugün belli olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Soçi'de Suriye ve İdlib konusunu görüşecek.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
İdlib bugün belli olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Soçi'de İdlib meselesini görüşmek üzere bir araya gelecekler. Geçtiğimiz haftalarda Tahran'da da bu konuyu görüşen iki liderin bugünkü zirvesi, muhaliflerin elinde kalan son kent ve 4 milyona yakın sivilin bulunduğu İdlib'in kaderini belirleyecek.

Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Putin ile Suriye meselesinin yanı sıra ikili konuları ele alacakları bilgisini verdi.

Tahran Zirvesi sonrası Rusya ve Esed'in saldırının durma noktasına geldiğine de değinen Erdoğan, Putin'in değişen tavrına dikkat çekti.

"PUTİN’İ DAHA OLUMLU GÖRDÜM"

Lavrov insani koridor açılmasından söz etti. Ortak bir operasyon söz konusu mu? Yoksa operasyonun önüne mi geçildi?

Bu konuları pazartesi (bugün), Soçi’de Putin’le ele alma imkanımız olacak. İdlib’de bizim 12 gözlem noktamız var, Rusya’nın 10 gözlem noktası var, İran’ın az sayıda var. Bu gözlem noktaları ile oradaki saf, temiz, masum insanları koruma gayreti içerisindeyiz. Şu anda rejimin acımasızlığını, oralarda nasıl terör estirdiğini herkes görüyor. Ortada bir terör devlet var. Estirilen teröre karşı nasıl tedbir alacağız? Koalisyon güçleri ne yapacak?  Sayın Putin ile görüşeceğiz. Sayın Putin’in bundan sonraki yaklaşımı ne olacak? Tahran’daki görüşmede ben Sayın Putin’i daha olumlu gördüm. Temenni ederim ki olumlu yaklaşımlarını devam ettirirler. İdlib’de içeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:39
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