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"İdlib anlaşması 3 milyon hayatı kurtaracak"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulanmasının 3 milyon hayatı kurtaracağını belirtti.

21 Eylül 2018 Cuma 01:02
"İdlib anlaşması 3 milyon hayatı kurtaracak"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu anlaşmanın doğru şekilde uygulanması 1 milyonu çocuk dahil 3 milyon hayatı felaketten kurtarabilir" diye açıkladı.

Çatışmanın tüm taraflarını, "sivil halkı korumak ve insani yardımı sağlamak yönünde en ciddi niyetle" bu anlaşmaya katılmaya çağıran Guterres, "Ayrıca Cenevre sürecindeki çalışmanın acilen sürdürülmesi ve Özel Temsilci'nin (Steffan de Mistura) anayasa komisyonunu oluşturulması konusunda aktif olarak desteklenmesi gerekiyor" diye ekledi.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:02
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