İdil Süher kimdir? TFF yönetim kurulu üyesi İdil Süher nereli kaç yaşında? İdil Süher ne iş yapıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesinde yer alan isimler arasında en dikkat çeken isen İdil Süher oldu. İdil Süher kimdir? İdil Süher nereli kaç yaşında? İdil Süher ne iş yapıyor?

İdil Süher kimdir?

Prof. Dr. İdil Süher, Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanıdır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı görevini gerçekleştiren Prof. Dr. İdil Karademirlibağ Suher, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İkişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını yine Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları üzerine gerçekleştiren Suher, doktora eğitimini yine Anadolu Üniversitesi'nde İletişim Sanatları üzerine yaptı.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde tek aday yeterli imzayı toplayabildi. Yönetim kurulu listesi de belli oldu.

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan