0553 313 94 23

İdil Kültür Merkezi’ne DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:54
İdil Kültür Merkezi’ne DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince bu sabah saat 10:00 sıralarında ŞişliOkmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki İdil Kültür Merkezi adlı yapıya operasyon düzenlendi. Örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği ileri sürülen söz konusu merkeze yapılan baskında, H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve K.F.C. adlı 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 Baskın yapılan merkezde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemesine incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

 Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:54
  1. İstanbul
  2. Terör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 8 gözaltı
    1. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 8 gözaltı
    2. İki havalimanının arası 45 dakika olacak
    3. aile hekimi nasıl değiştirilir?
    4. Mehmet Demirkol'dan Belhanda'ya sert..
    5. Dadaşların taekwondo gururu
    6. İHH'dan 7 bin 400 afetzedeye acil..
    7. Bakanlık açıkladı! Yeni..
    8. Galatasaray'ın yıldızına iki dev kulüp..
    9. Almanya’da İslam dersine büyük ilgi
    10. Sakarya'da hasta yakınları, doktoru..
    11. 15 Temmuz şehidinin son sözleri ortaya..
    12. Hollanda kriz çıkartacak! Sınır dışı..
    13. Buldan hakkında zorla getirilme kararı..
    14. KKTC'de röntgenci skandalı! Biri..
    15. Erdoğan: Meclisimizin de bir an önce...
    16. İdil Kültür Merkezi’ne DHKP-C..
    17. ABD'den Hindistan'a yaptırım tehdidi!
    18. Uyuyamıyorsanız yataktan kalkın
    19. Kedisini kurtarmak için hayatını hiçe..
    20. Okul müdürünü vuran polisten pes..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!