İdil Fırat ve Mert Fırat kimdir? İdil Mert Fırat kaç yaşında

İdil Fırat Kimdir? İdil Fırat nereli ve kaç yaşında? İdil Fırat ne iş yapıyor? Mert Fırat kimdir? İdil Fırat ile Mert Fırat akraba mı? Mert Fırat hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

İDİL FIRAT KİMDİR?

Fenerbahçe spor kulübünün asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. 4 yıl Amerika'da George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi olan genç güzel İdil Fırat, 2010 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ i, 2015'de ise Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile dünya evine girmesi muhtemel görünen İdil Fırat, beklentileri boşa çıkararak sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktaladı.

MERT FIRAT KİMDİR?

10 Ocak 1981 yılında, Ankara’da dünyaya gelen Mert Fırat'ın tam ismi Şahabettin Mert Fırat'tır. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fırat aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezunudur. Aslen kökleri Arap ve Çerkezlere dayanmaktadır. Bizim Evin Halleri adlı diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yersiz Yurtsuz dizisinde oynadığı "Mühendis Hüseyin" karakteriyle tanınmıştır. Binbir Gece dizisi ile ekranların sevilen oyuncularından biri olmuştur. Dizide Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci gibi isimlerle beraber rol almıştır.

Daha sonraki büyük projesi, başrollerinde Nejat İşler, Aslı Tandoğan, Olgun Şimşek ve sonrasında katılan Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin rol aldığı Kapalıçarşı dizisi olmuştur. İntikam dizisinde Beren Saat ile beraber rol almıştır. Oyun Atelyesinin oyuncusu olan Mert Fırat, Fırat, Palyaço Prens, Şeyh Bedrettin ve Atları da Vururlar adlı tiyatro oyunlarında da rol almıştır.

İlk sinema filmi deneyimini 'Soyağacı' adlı filmde rol alarak yaşamıştır. 2010 yılında Atlı Karınca ve Başka Dilde Aşk filmlerinin senaristliğini yaparak, iki filminde başrolünde oynamıştır. Ankara Uluslararası Film Festivali ve Sadri Alışık ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmiştir. Sağır ve dilsiz bir genci canlandırdığı 'Başka Dilde Aşk' filmi ile beraber bu ödüle layık görülmüştür.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki genç şairin hayatını canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ufak Tefek Cinayetler (2017-devam ediyor) – Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

Serçe Sarayı (2015) – Kadir

Gece (2014) – Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) – Ozan

The Water Diviner (2014) – Ordu Görevlisi

Kelebeğin Rüyası (2013) – Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) – Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) – Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) – Ali Akyol

Beni Unutma (2011) – Sinan

Atlıkarınca (2010) – Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) – Arda Güler

Hayattan Korkma (2007) – Engin

İşte Benim (2006) – Ali

Binbir Gece (2006-2008) – Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) – Bora