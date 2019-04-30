İDEF 2019 Fuarı açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisi ürünlerinin tasarım ve üretimine çok büyük önem veriyoruz. Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, milli muharebe uçağını üretecek adımları attıklarını söyledi.

Hava Kuvvetleri'nin bundan sonraki filolarında ağırlık milli muharebe uçaklarından oluşacağını dile getiren Erdoğan, "Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK'ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, bu konudaki en çarpıcı örneklerden birinin de silahlı ve silahsız insansız hava araçları olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç duyduğumuzda yine ilk iş gidip müttefiklerimizden yardım istedik. Onlardan herhangi bir destek alamayınca dolaylı bir yola başvurup bölgemizdeki bir ülkeden bu araçları edindik. Bu şekilde aldığımız insanız hava araçlarının çalıştırılması ve bakımı konusunda bize yaşatılan sıkıntıların hiç de iyi niyetli olmadığını görünce hemen kolları sıvadık. Bir yandan özel sektörümüzü diğer yandan kamunun kontrolündeki savunma sanayisi kuruluşlarımızı bu işte görevlendirdik. Sonuçta bugün Türkiye silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Diğer alanlarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisi ürünlerinin tasarım ve üretimine çok büyük önem veriyoruz. Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız."

Birkaç yıla kadar bu hususlarda bambaşka bir yere gelineceğine işaret eden Erdoğan, bugünkü noktaya da kolay ulaşılmadığını söyledi.

Erdoğan, çok çalıştıklarını ve çok fedakarlık yaptıklarını anlatarak, "Önümüze çıkarılan engeller karşısında asla pes etmedik. Hep yeni ve daha ileri çözüm yolları aradık. Yeri geldi sabotajlara yeri geldi ihanetlere maruz kaldık. Ama asla yılmadık. Hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik. Bugün doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sanayii Başkanlığımızın portföyünde proje bedeli 75 milyar doları bulan 690'dan fazla başlıkta çalışma var. Hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait savunma sanayisi şirketlerimizin her biri kendi alanlarında dünya markası haline geldi. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Savunma sanayisi alanında deneyimli ve uzmanlaşmış insan kaynağımız oluştu. Artık dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya uzman gönderir hale geldik. Dünyanın her yerinde teknolojinin lokomotifi savunma sanayisidir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaların ticari alana uyarlanması konusunda giderek daha başarılı örneklerle karşılaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Teknolojinin çok farklı boyutlara sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu durumun iş birliği, ortak çalışma ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesini zorunlu kıldığını anlattı.

Erdoğan, bu tür platformların ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunduğuna işaret ederek, "Diğer yandan yeni iş birliği zeminlerinin oluşmasına vesile oluyor. Özellikle KOBİ boyutundaki firmalarımız için buradaki iklim gerçekten çok önemli. Şimdiden burada yapılacak anlaşmaların ve tesis edilecek iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Fuarın başarılı geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcı ve misafirlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- Notlar

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kuvvet komutanları ve konuk ülke bakanları açılış kurdelesini keserek, İDEF'19'un açılışını gerçekleştirdi.



Kurdele kesiminin ardından aile fotoğrafı çekildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından fuarı gezdi.

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