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Ekonomi İddiası olay oldu! 'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'
Ekonomi

İddiası olay oldu! 'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Devrim Zelyut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşü ülkeye nakit para getirerek dolara darbe vuracağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:48:00 -
İddiası olay oldu! 'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta sonu "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız." açıklaması geldi.

Dikkat çeken bu sözleri değerlendiren Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Devrim Zelyut, "Erdoğan'ın çıkış stratejisi" başlıklı köşe yazısında çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine dikkat çeken Zelyut, Erdoğan'ın Katar dönüşü ülkeye nakit para getireceğini, bu para ile döviz kuruna müdahale edileceğini iddia etti. Ayın 10'u itibariyle bu paranın kura basılacağını öne süren Zelyut, kurun bir süre bu şekilde dizginlenebileceğini söyledi.

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Yorumlar

Süleyman

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